"Io, portalettere di Calenzano scelta a rappresentare le donne"

Evelina ha 42 anni, 19 dei quali trascorsi lavorando come portalettere nella Piana. La sua è la storia che Poste Italiane ha scelto di far conoscere, nella Giornata internazionale della donna, per rappresentare la vasta compagine ‘rosa’ che opera nell’azienda nell’hinterland fiorentino. Con i suoi 164 uffici postali e 2647 dipendenti (di cui 1544 donne) in provincia di Firenze Poste Italiane si conferma infatti una realtà al femminile con la presenza di ben 104 donne in posizioni direttive, un record da rimarcare in un mondo del lavoro in cui spesso le donne hanno difficoltà a raggiungere posizioni di vertice. Inoltre, in tutta la provincia, sono 55 gli uffici postali rosa, cioè composti esclusivamente da personale femminile. In questo universo Evelina somiglia a tante colleghe. La sua è una storia di assoluta normalità a contatto con le famiglie cui recapita la corrispondenza e che sono diventate ormai per lei presenze abituali. Dal 2004, anno in cui è entrata in Poste Italiane, ha sempre lavorato nel Centro Distribuzione di Sesto Fiorentino recapitando soprattutto la posta a Calenzano che, ormai, conosce come le sue tasche. Compresa l’area del borgo medievale e del castello in cui è stata immortalata nella foto diffusa dall’azienda.

Ogni giorno Evelina utilizza l’auto di servizio per arrivare dai suoi cittadini clienti anche nelle frazioni collinari. Racconta di amare molto il suo lavoro e di considerarlo "un porto sicuro dove approdare nei suoi momenti difficili". Momenti duri come quello vissuto nel 2021 quando era rimasta vittima di un grave incidente, non in orario lavorativo, che l’aveva costretta a rimanere a casa per un lungo periodo. Un periodo costellato da mille difficoltà in cui aveva temuto di non poter tornare al suo ruolo ma il forte desiderio di riprendere a lavorare le aveva fatto superare, grazie anche alla sua tenacia, quello che resta solo uno spiacevole ricordo. In fondo – come commenta lei stessa – "le postine hanno una marcia in più, sono donne più forti, temprate dalle stagioni, capaci di conciliare lavoro e famiglia. Nonostante la fatica fisica non c‘è altro mestiere al mondo che vorrei fare!".

Sandra Nistri