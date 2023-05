"Io e Gabriele volteremo pagina"

Perché ha deciso di candidarsi?

"Ho deciso di accettare la candidatura a sindaco, con Gabriele Franchi candidato come vicesindaco, perché vogliamo che Impruneta possa finalmente voltare pagina per consentire che la nostra generazione possa avere un futuro qui e non debba essere costretta a scappare altrove".

Quali novità porterebbe la sua elezione?

"Una nuova vitalità per Impruneta: un consiglio comunale e una giunta di persone giovani e preparate pronte a dare il massimo per cambiare tutto, proseguendo coerentemente con le battaglie che in questi cinque anni abbiamo portato avanti e che oggi tutti ci copiano".

Qual è la priorità assoluta?

"È l’inizio e la fine della vita dei cittadini, ovvero il recupero integrale della scuola materna di Via Roma e i lavori ai cimiteri, con l’ampliamento di quello di Picchirillo a Impruneta e la risistemazione di quello di Montebuoni a Tavarnuzze".

Scuole: quali progetti?

"Un programma chiaro e di alto respiro: recupero integrale della scuola materna di via Roma e collaborazione con genitori e insegnanti per definire soluzioni immediate e programmi qualificati, almeno biennali, per le attività e gli interventi necessari a tutte le scuole del territorio comunale. Bisogna accantonare definitivamente il "Progetto scuole ai Sassi Neri" che è miseramente fallito. Dopo aver realizzato questi interventi definiremo, nel corso della legislatura, nuove prospettive per l’edilizia scolastica".

Turismo: come sostenerlo?

"Un turista che viene a Impruneta deve in primo luogo poter passeggiare sui marciapiedi senza rischiare di cadere e poter parcheggiare la macchina senza rimetterci le sospensioni: per questo è necessario fare le manutenzioni ordinarie e rendere i nostri centri storici presentabili. Occorre anche lavorare su un’offerta di qualità e duratura, utilizzando bene gli ambienti storico architettonici di proprietà comunale e valorizzando i circuiti del cotto, del sacro, della storia e della campagna".

Tradizioni: come valorizzarle?

"Il sostegno alle nostre importanti e antiche tradizioni deve essere di carattere economico ma anche e, soprattutto, organizzativo. Un’amministrazione seria non cerca di mettere il cappello nella gestione degli eventi, bensì aiuta e collabora con le associazioni di riferimento. Subdole guerricciole come quella portata avanti negli ultimi anni contro l’associazione Fiera di San Luca sono l’emblema di una politica sbagliata e controproducente".

Sviluppo economico, quali le priorità?

"La priorità delle priorità è che serve una strategia unitaria, coerente e integrata tra promozione delle attività economiche, programmazione culturale e valorizzazione del grande patrimonio storico identitario, ambientale e paesaggistico del nostro territorio".

Perché votare per lei e la sua lista?

"Impruneta versa oggi, per colpa delle politiche fallimentari degli ultimi anni, in una situazione emergenziale. Noi siamo gli unici che non hanno mai governato e quindi gli unici che possono davvero rivoluzionare questo paese, perché in questi anni non ha funzionato nulla e noi vogliamo cambiare tutto, avendo proposte chiare e fattibili".

Manuela Plastina33 - fine(Sabato 6 è stata pubblicata l’intervista a Matteo Aramini, domenica 7 a Riccardo Lazzerini)