"Invitiamo i leader nella nostra San Miniato e ’convochiamo’ la pace"

Caro Padre Bernardo,

La Tua veste bianca lunedì risplendeva tra le tante fiaccole accese come un faro alla loro guida. Nonostante Ti abbia pubblicamente e privatamente espresso la mia diffidenza verso chi non condanna direttamente a chiare parole Hamas, al punto che mi sarei sentita dentro ipocrita e non a posto con me stessa se avessi partecipato alla fiaccolata facendo finta di nulla, mi hanno colpito le immagini delle migliaia di persone, semplici, umili, genuine che sono scese per le strade per innalzare al cielo il grido sentito ed energico della pace. La pace. Che suono dolce ha questa parola. Eppure, quanta fatica, quanto stridore di intenti, quanti contrasti per raggiungerla. "Vi lascio la pace, vi do la mia pace" recita il Vangelo Giovanni, ma dopo una morte crocifissa. Ecco allora che mi sono messa a riflettere sul suo significato ultimo o forse primo. L’etimologia della parola “pace” è la stessa della parola “patto”. Se ci pensiamo bene, non c’è pace senza prima un patto, senza dunque un’alleanza, una condivisione di intenti. Più che invocare la pace dovremmo “convocare la pace” cioè chiamare a noi i contendenti, per sedersi insieme intorno ad un tavolo al fine di raggiungere l’accordo, al fine di siglare il patto della pace. Ma cosa può fare la gente normale, semplice spettatrice come sono io del resto, se non pregare, se non camminare insieme, se non lanciare un messaggio che poi qualcuno, forse nessuno, forse Dio, raccoglierà? Certamente niente è invano. Ma come far sì che questa potente onda di sentimenti che Tu Bernardo sei riuscito a smuovere non soltanto non cada nel dimenticatoio dopo qualche giorno, ma che da invocazione che sale nel cielo e magari si perde tra le nuvole, si trasformi in una vera e propria convocazione della pace? Forse non possiamo chiamare qui i rappresentanti delle due parti della guerra in atto, però attraverso un incontro propiziatorio, possiamo proporre al mondo Firenze come città della pace, come luogo dove siglare la pace, invitando nella Tua, nostra San Miniato dei leader autorevoli, affinché quelle strette di mano che ho visto sui giornali siano il seme per arrivare a qualcosa di concreto e di più grande. Cosa ne pensi? Io ho già in mente qualcosa… e come sai sono sfide sempre molto audaci. Ci proviamo?

Un abbraccio in Domino.

Francesca