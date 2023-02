Pedone investito in viale Redi, ripercussioni sul traffico verso Novoli

Viale Redi subito dopo l'incidente

Firenze, 21 febbraio 2023 – Incidente e diverse ripercussioni sul traffico in viale Redi, nell'angolo con via Bellini. Un'auto proveniente da via Bellini, nella svolta a sinistra (verso Novoli), ha investito un pedone. Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia, così come l'ambulanza che ha portato in ospedale la persona investita. Serie le ripercussioni sul traffico verso Novoli in un orario, quello del tardo pomeriggio, che è già molto delicato per la circolazione proprio per l'uscita dal lavoro e i rallentamenti che ogni giorno si verificano anche in direzione autostrada Firenze Mare.

Niccolò Gramigni