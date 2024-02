Investimenti, lavori e progetti: "Diamo risposte ai piccoli centri"

BARBERINO TAVARNELLE

Primo mandato da sindaco del Comune unico Barberino Tavarnelle, David Baroncelli ha l’emozione di far parte della Storia. Ma amministrare in Comune vuol dire confrontarsi ogni giorno con problemi reali.

Quale bilancio trae dalla riunificazione tra Barberino e Tavarnelle

"Stiamo realizzando un’idea di città di comunità e di territorio. Un motivo di grande soddisfazione è la risposta che la nostra comunità sta offrendo a questo disegno e alla volontà istituzionale di riunificarsi. L’idea di comune unico ha messo radici e sta portando benefici a tutta la comunità. I fatti ci danno ragione sul piano economico e sociale".

Quali sono stati i maggiori investimenti effettuati

"Solo i cantieri aperti in questo momento ammontano a oltre dieci milioni di euro. Abbiamo ascoltati i cittadini per capire i bisogni, per migliorare la qualità della vita delle nostre frazioni, a dare risposte concrete ai piccoli centri. Crediamo che il più grande punto di forza del patrimonio identitario di Barberino Tavarnelle sia la cultura di comunità.

Abbiamo programmato e attuato interventi di riqualificazione per quei luoghi che conservano le nostre radici. In tutta la legislatura gli investimenti ammontano a circa trenta milioni di euro".

Quali sono gli interventi realizzati

"Si va dalla manutenzione degli immobili, all’edilizia scolastica con il completo rifacimento del patrimonio di strutture con scuole innovative. Abbiamo progettato la nuova scuola primaria di San Donato in Poggio e abbiamo lavorato sui luoghi dello sport, della cultura e del sociale. Abbiamo realizzato la nuova tensostruttura polivalente a Barberino, lo spazio motorio della scuola primaria Andrea da Barberino, la riqualificazione dello stadio Pianigiani di Tavarnelle. Inoltre è partita la riqualificazione dello stadio di San Donato in Poggio, e partirà la risistemazione dello stadio Frosali di Barberino".

In quali altri settori ci sono altre opere da segnalare?

"Il Comune ha acquisito il Cinema Olimpia di Tavarnelle traducendo in uno spazio comunale, di proprietà pubblica, uno dei pochi in Italia, destinato a divenire centro di produzione culturale, oltre che sala di proiezione per l’arte cinematografica. E poi il nuovo palazzo consiliare che ospiterà la nuova biblioteca comunale, oltre a essere spazio di rappresentanza, di incontri, conferenze e iniziative culturali. Abbiamo investito anche sulla realizzazione di un’arena estiva nel cortile della scuola primaria di Barberino. Quanto all’ambiente, con l’importante cambiamento del sistema di raccolta dei rifiuti con l’estensione del servizio di porta a porta all’intero territorio, ha scommesso e vinto la sfida per l’innalzamento della raccolta differenziata che oggi ha raggiunto l’80%".

Andrea Settefonti