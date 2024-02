Invasi, parchi, ciclabili e zero spreco . Il piano per rivitalizzare il fiume Pesa

C’è poco da stare allegri. Il dato allarmante per l’agricoltura e per la vivibilità della Pesa è che sempre prima il fiume diventa una strada di ciottoli. La grande secca è progressiva: facendo eccezione per lo scorso anno, dove comunque a inizio luglio il fiume era sparito, di media a giugno i residenti assistono al prosciugamento progressivo del fiume. In queste settimana di siccità il livello si è molto abbassato tanto da sollevare già notevole preoccupazione. I problemi non mancano, soprattutto per i campi da irrigare, ma in generale per tutto l’ecosistema ricco di animali selvatici. Scandicci e i comuni della zona stanno studiando un piano per uscire dai problemi. "Il piano – ha detto l’assessore all’ambiente di Scandicci, Barbara Lombardini – prevede più azioni, sia sul piano ambientale e naturalistico sia su quello della salvaguardia idraulica. Sul fronte della siccità il piano prevede la creazione di tre invasi lungo il corso della Pesa, in collaborazione col consorzio di bonifica del Medio Valdarno e gli altri comuni. Quello di Scandicci sarà al confine con il comune di Lastra a Signa". Del progetto si è parlato l’altro giorno durante un incontro sul Contratto di fiume delle Pesa che mette in rete 59 membri tra enti pubblici e associazioni. "Siamo in una fase dove l’aridità sta facendo da padrona – ha detto ancora Lombardini – ma lavoriamo anche sulla tutela del paesaggio e della fauna. Anche con la presenza della Regione, stiamo lavorando alla progettualità per il territorio, in modo da intercettare anche finanziamenti. Ma i lavori non bastano senza una politica seria per quanto riguarda il risparmio idrico, il controllo del prelievo dell’acqua soprattutto per le piscine dei B&B che sono in aumento come il turismo in zona collinare". Secondo il piano del Comune, da realizzare nel contratto di fiume insieme alle altre istituzioni, sulla Pesa nascerà un vero e proprio parco con interventi a partire dalla prossima primavera. Piste ciclabili, spazi accessibili a cittadini e percorsi per salvaguardare la biodiversità. In questo modo l’area dovrebbe avere un ulteriore impulso per la valorizzazione culturale e turistica della zona. La Valdipesa non è solo turismo, ma il cuore dell’attività agricola del comune di Scandicci. Per questo mantenere vitale il fiume sarà strategico nei prossimi anni.

Fabrizio Morviducci