Intransigenza se fallisce la mediazione

Sandro

Rogari

Ben vengano i cortei se sono pacifici e soprattutto se vogliono riaffermare la civile

convivenza. I fatti del Liceo Michelangelo non si devono ripetere. Questo è un

messaggio che le istituzioni, scolastiche e non, devono fare arrivare ai giovani. È bene mettere dei punti fermi, senza tolleranza alcuna per le degenerazioni. Comunque, a ragionar con mente pacata, va registrato che si tratta

di episodi che si manifestano di frequente nel mondo giovanile. Constato solo che si è abbassata la soglia d’età. Una volta il fenomeno dei collettivi era presente nel

mondo universitario. Il più famoso era quello di Scienze politiche che si ergeva come

presidio o baluardo politico invalicabile, contro qualsiasi altra rappresentanza

studentesca. La Facoltà era in via Laura 48 e l’angustia dei locali, quando gli iscritti a Scienze Politiche e a Giurisprudenza esplosero, favorivano gli scontri. Il

collettivo aveva acquisito il controllo di una stanza, mentre le altre rappresentanze ne dovevano condividere un’altra. I ragazzi della destra estrema, anche dopo lo scioglimento del Fuan, non riuscivano a spuntarla, a Scienze politiche, alle elezioni studentesche oppure restavano ai margini. Invece, avevano per tradizione una solida presenza a Giurisprudenza. I rinforzi, quando necessari erano portati da Giovanni Donzelli, allora studente della Facoltà di Agraria, ma soprattutto aveva la vocazione a fare il leader degli studenti di destra. Il preside di allora, che fosse il sottoscritto o altro, doveva sempre fare da paciere, mantenendo il filo diretto con la Digos. La situazione migliorò col trasferimento a Novoli, forse anche per i maggiori spazi disponibili.

Ora terreno di scontro sono divenuti gli angusti spazi del Michelangelo. La dirigente scolastica ha una bella gatta da pelare. L’unico consiglio che so dare è mediare e dialogare. Poi, se il confronto degenera nella violenza, essere intransigenti.