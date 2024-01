Intossicato dal monossido. I vicini danno l’allarme. Secondo morto in due giorni

di Lisa Ciardi

e Pietro Mecarozzi

Lo hanno trovato sul divano di casa, dove era morto probabilmente diversi giorni fa. Maurizio Cuva, 59 anni, era stato visto dai vicini l’ultima volta lo scorso 7 gennaio. E proprio loro, avendo più volte e inutilmente bussato alla porta, hanno lanciato l’allarme. A insospettirli, anche le lucine di Natale, ancora appese alle finestre nonostante l’allontanarsi delle festività. Sul posto, una palazzina di via Emilia, nella zona delle Piagge, sono così arrivati ieri mattina i vigili del fuoco (e in ausilio anche la polizia municipale), che hanno provato prima a suonare e poi ad affacciarsi dalla finestra dell’abitazione, un appartamento posto al primo piano di un condominio articolato su più scale.

Attraverso i vetri, i pompieri hanno notato alcuni cibi coperti di muffa sul tavolo di cucina e hanno avuto conferma dei sospetti. La porta di casa è stata sfondata e il 59enne, un passato in un’azienda di moda, descritto da tutti come un uomo estremamente schivo, è stato trovato sul divano di casa, ormai senza vita. La morte, secondo i primi accertamenti, risalirebbe a diversi giorni fa. Forse proprio quelli intercorsi fra l’ultimo incontro con i vicini e il ritrovamento del corpo.

"Era una persona molto solitaria – raccontano i residenti della palazzina dove viveva -. Non amava molto relazionarsi con gli altri, non ci risulta che avesse parenti in zona o almeno noi non ne abbiamo notizia. Per scelta non aveva neppure il telefono cellulare. Nonostante questo, qui ci incrociamo quotidianamente e la sua assenza prolungata non è passata inosservata". Pur nella solitudine in cui pare che l’uomo vivesse, l’attenzione dei vicini ha permesso di capire che l’assenza prolungata del 59enne era insolita e di lanciare l’allarme. Restano intano da capire i dettagli della morte. Cuva aveva alcuni problemi di salute, ma nell’appartamento sarebbero state trovate undici stufe di tipo diverso, alcune delle quali per obbligo devono avere uno sbocco esterno per i fumi di scarico (che in questo caso sembra non fosse garantito).

C’è quindi il sospetto che l’uomo possa essere morto a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Visto lo scenario singolare, sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica, che ha effettuato i rilievi fino alla tarda serata di ieri. La procura di Firenze, come di norma nei casi di morte per intossicazione da monossido di carbonio, ha disposto l’autopsia. Intanto, la scelta del 59enne di non avere un cellulare ha reso più complessi anche i tentativi di rintracciare i parenti, che pare vivano nel Sud Italia. È il secondo caso nel giro di due giorni di morte per (presunta) intossicazione da monossido di carbonio.

Lunedì un 30enne di nazionalità marocchina ha perso la vita, in un casolare abbandonato in via Garibaldi a Figline, a causa dei fumi del braciere a legna che aveva utilizzato per scaldarsi durante la notte. Anche in quel frangente i vigili e le forze dell’ordine arrivate sul posto, non hanno potuto che constatarne il decesso. Il killer silenzioso è un’emergenza che nei periodi invernali torna ad acuirsi. Stufe, bracieri e altri apparecchi per riscaldarsi producono questo gas tossico, incolore e inodore dalla combustione di carbone, legna, benzina e altri combustibili. Le istituzione da sempre sensibilizzano i cittadini sui rischi e precauzioni da prendere, che si possono ancora oggi trovare online sui loto siti.