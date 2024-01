Intossicato dal monossido di carbonio. Morto clochard in casa abbandonata

Quando 118, vigili del fuoco e carabinieri sono arrivati, non hanno potuto che constatarne la morte: un 30enne di nazionalità marocchina ha perso la vita, si legge nel referto medico, per "presunta intossicazione da monossido di carbonio". È stato ucciso dai fumi del braciere a legna che aveva utilizzato per scaldarsi durante la notte.

L’uomo, senza fissa dimora, aveva fatto richiesta di permesso di soggiorno, ancora non ottenuto. Aveva trovato rifugio dal freddo della notte in un casolare abbandonato in via Garibaldi a Figline, vicino all’argine dell’Arno. Con lui molto probabilmente dormivano in questo periodo altre persone: nel casolare i carabinieri della stazione di Figline Valdarno, comandati dal capitano Deborah Senatore, hanno trovato giacigli e materassi, usati come letti di fortuna. Ma all’interno dello stabile, all’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine, non è stato trovato nessuno. Solo il corpo dell’uomo, per il quale non c’era ormai niente da fare. Per scaldare quella stanza troppo fredda, usavano un braciere a legna. Probabilmente la mancanza di un corretto ricambio d’aria, ha fatto circolare il monossido di carbonio, un gas inodore, incolore e insapore. E per questo ancora più pericoloso.

A dare l’allarme è stato un parente del 30enne: ieri mattina è arrivato di persona alla sede della Misericordia, che dista qualche centinaio di metri. Ha chiesto aiuto alle persone in servizio, avvisando che c’era un uomo che stava male, senza conoscenza, in una casa in via Garibaldi. Gli uomini della Confraternita hanno subito allertato il 118 ed è partita la macchina dell’emergenza, con la chiamata anche dei vigili del fuoco. Arrivati al casolare, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dei carabinieri di Figline. Nessun segno di violenza sul corpo che è già stato restituito ai parenti.