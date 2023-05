Inti-Illimani e Giulio Wilson L’emozione della musica del mondo lungo la rotta Firenze-Santiago

di Giovanni Ballerini

"Firenze per noi è la gioia di un bellissimo concerto in piazza della Signoria nel 1975, ma anche la sindrome di Stendhal – spiega Jorge Coulón, fondatore del gruppo -. E’ una città talmente bella e piena di significato che ti rimane impressa nel cuore. Prima di venirci la prima volta avevo visto al cinema "Metello" di Bolognini con una fotografia eccezionale che faceva venire in mente i quadri degli Uffizi. Ma, mi sono innamorato ancora di più della città quando ho conosciuto i fiorentini". Tornano nella città del Cupolone, per lanciare "Agua", il nuovo album che sancisce l’amicizia e l’intesa artistica tra gli Inti-Illimani e Giulio Wilson, che è stato pubblicato il 28 aprile per The Saifam Group ed è già disponibile anche in tutti i digital store. Per vederli in concerto dovremo aspettare lunedì 22 maggio alle 21 al Tuscany Hall, ma intanto il disco di inediti del gruppo cileno e del cantautore toscano, realizzato lungo la rotta Firenze-Santiago del Cile, sarà sicuramente al centro dell’appuntamento instore di oggi alle 18 alla Feltrinelli Red di piazza della Repubblica.

La band abbraccerà i suoi fan, a cui presenterà la genesi di questo lavoro che in tredici brani, nati tra il 2020 il 2022 in italiano e in spagnolo, con ritmo, forza e poesia sottolinea le nuove, inevitabili responsabilità dell’uomo di fronte a scelte ambientali radicali necessarie, ma anche il recupero dei valori a cui tornare a puntare. A Firenze, gli Inti-Illimani suoneranno dal vivo qualche brano. Fra questi ci sarà sicuramente "Querer", il singolo di lancio del nuovo lavoro che è disponibile anche su Youtube, illustrato dal videoclip ufficiale, girato sulle Ande. Bello e proficuo di stimoli ed emozioni, non solo per i fan, l’incontro fra gli Inti-Illimani e Giulio Wilson che si esaltano suonando la musica del mondo di oggi, cantando le problematiche dell’attualità, senza toni nostalgici ma con la speranza che la società trovi strade diverse per il bene del mondo, forme di solidarietà per il progresso sociale e la salvaguardia ambientale. "Agua è il risultato di un connubio artistico tra due mondi musicali solo geograficamente lontani tra loro. Jorge Coulón e Giulio Wilson si sono incontrati, piaciuti ed entrati subito in sintonia – dice il coordinatore del progetto Paolo Maiorino -. Le distanze si sono accorciate, la condivisione totale. Agua è un sogno divenuto realtà".