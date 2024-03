Intervista alla responsabile del gruppo "PortAperta" Grazia Mattioli, responsabile di "PortAperta" a Firenze, aiuta famiglie immigrate in difficoltà con doposcuola, corsi di italiano e supporto alimentare. Molte cercano casa e lavoro, ma le liste d'attesa per gli alloggi popolari sono lunghe. Alcune famiglie vivono in condizioni precarie, costrette in una sola stanza.