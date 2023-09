Interventi idrici a Rignano e Pontassieve: Rubinetti a secco

Disagi giovedì per alcuni lavori legati al rinnovo della rete idrica. A partire dalle ore 8,30 del 7 settembre, gli operai di Publiacqua saranno all’opera nella zona tra via Tanzini e via Palagi. Un intervento che si concluderà nel corso di qualche ora, ma che potrebbe provocare l’interruzione dell’erogazione dell’acqua in un’area più estesa: i rubinetti potrebbero restare a secco o con forte abbassamento della pressione in tutto il Comune di Rignano come in quello di Pontassieve, incluse le due frazioni di Rosano e delle Sieci. La situazione, garantiscono da Publiacqua, tornerà alla normalità dal primo pomeriggio.