Interramento dell’alta tensione Continuano gli interventi in via Pisana Cambia la viabilità nella zona

Continuano i lavori per l’interramento della linea dell’alta tensione elettrica nella zona di Ponte a Greve con chiusura di un tratto di via Pisana. Questo intervento è propedeutico all’avvio dei lavori del secondo lotto del progetto di riorganizzazione del nodo viario di Ponte a Greve. Con il primo, già concluso, è stata realizzata una rotatoria in via Baccio da Montelupo all’incrocio con il raccordo con il Viadotto dell’Indiano e l’allargamento della sezione stradale dello svincolo con il Viadotto dell’Indiano nel tratto compreso tra la rampa in discesa proveniente da PisaLivorno della Strada di Grande Comunicazione Fi-Pi-Li e la rampa in sottopasso con inversione a U per il raccordo con il parcheggio del Lotto 0. Dal punto di vista della circolazione fino al 12 maggio sarà chiuso il tratto da via Bugiardini a via Puligo. In via Puligo previsto un restringimento di carreggiata oltre a divieti di sosta.