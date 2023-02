Interpretazioni e indagini su Caravaggio

L’Accademia delle Arti del Disegno, domani alle 16, nel Salone delle Adunanze dell’Accademia, via Orsanmichele, organizza la tavola rotonda sul libro "Cantiere Caravaggio. Questioni aperte - indagini interpretazioni" di Alessandro Zuccari (De Luca Editori d’Arte, 2022). Intervengono Cristina Acidini e Giorgio Bonsanti, rispettivamente presidente e segretario Generale dell’Accademia delle Arti del Disegno, Lucia Tongiorgi Tomasiaccademica emerita e accademica dei Lincei. Sarà presente l’autore. Oggi le ricerche sul maestro lombardo costituiscono una sorta di ‘cantiere’ aperto che richiede un lavoro costante di revisione e approfondimento. In questo complesso quadro di ricerche si inserisce il Cantiere Caravaggio: non una monografia tradizionale, ma un volume ricco di riflessioni e chiarimenti.