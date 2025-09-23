Intercity parla catalano. La Bandiera, amore e follia

Il Festival Intercity quest’anno parla spagnolo, anzi catalano, con una dedica speciale a Barcellona. A dare il via alla rassegna, il prossimo venerdì (con repliche anche sabato e domenica sempre con inizio alle 20,30), sarà un testo di uno degli autori catalani contemporanei più conosciuti ed apprezzati, Guillem Clua: ’La bandiera’, in prima assoluta italiana per la produzione Teatro della Limonaia Ets. Sul palco quattro interpreti, Daniele Bonaiuti, Roberto Gioffrè, Sebastiano Spada, Giulia Weber, mentre scene, costumi, luci e regia sono affidati a Dimitri Milopulos.

In scena una "commedia particolarmente tragica" giocata sui paradossi. Un padre (strano e, a tratti, apparentemente mitomane e inverosimile), due figli diversissimi fra loro (uno stucchevole e "sistemato", l’altro fallace e accattone), una inquietante presenza femminile (una specie di segretaria con il compito di scrivere la biografia del padre), un invito a cena nell’attico del padre sotto l’ombra di un’enorme bandiera, scomoda e inaspettata, di cui non ci è concesso sapere la nazionalità. Apparentemente una semplice serata in famiglia che, però, si rivelerà tutt’altro che tranquilla, con una situazione surreale che piano piano si delineerà, legata proprio a quella strana bandiera. Molti aspetti delle vite dei componenti di questa apparentemente "normale" famiglia finalmente si sveleranno e porteranno a situazioni esilaranti e impossibili da gestire. Sotto lo sguardo scettico della strana segretaria si susseguiranno fatti scomodi e racconti di storie apparentemente inverosimili, litigi e recriminazioni, paure e giudizi. Un testo, quello di Clua, che indaga con leggerezza sul potere della mente, sul confine tra amore e follia, sulla difficoltà nell’esprimere i propri sentimenti e sulla necessità di farlo. Sarà proprio lo stesso autore, fra l’altro, a raccontare lo spettacolo e a parlare in generale della sua scrittura, venerdì alle 20,15 in un incontro con gli spettatori. Biglietti: 16 euro (intero), 13 euro (ridotto).

Sandra Nistri