Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Firenze
23 set 2025
SANDRA NISTRI
Cronaca
Intercity parla catalano. La Bandiera, amore e follia

Al Teatro della Limonaia venerdì l'autore Guillem Clua incontra il pubblico

Al Teatro della Limonaia venerdì l’autore Guillem Clua incontra il pubblico

Al Teatro della Limonaia venerdì l’autore Guillem Clua incontra il pubblico

Il Festival Intercity quest’anno parla spagnolo, anzi catalano, con una dedica speciale a Barcellona. A dare il via alla rassegna, il prossimo venerdì (con repliche anche sabato e domenica sempre con inizio alle 20,30), sarà un testo di uno degli autori catalani contemporanei più conosciuti ed apprezzati, Guillem Clua: ’La bandiera’, in prima assoluta italiana per la produzione Teatro della Limonaia Ets. Sul palco quattro interpreti, Daniele Bonaiuti, Roberto Gioffrè, Sebastiano Spada, Giulia Weber, mentre scene, costumi, luci e regia sono affidati a Dimitri Milopulos.

In scena una "commedia particolarmente tragica" giocata sui paradossi. Un padre (strano e, a tratti, apparentemente mitomane e inverosimile), due figli diversissimi fra loro (uno stucchevole e "sistemato", l’altro fallace e accattone), una inquietante presenza femminile (una specie di segretaria con il compito di scrivere la biografia del padre), un invito a cena nell’attico del padre sotto l’ombra di un’enorme bandiera, scomoda e inaspettata, di cui non ci è concesso sapere la nazionalità. Apparentemente una semplice serata in famiglia che, però, si rivelerà tutt’altro che tranquilla, con una situazione surreale che piano piano si delineerà, legata proprio a quella strana bandiera. Molti aspetti delle vite dei componenti di questa apparentemente "normale" famiglia finalmente si sveleranno e porteranno a situazioni esilaranti e impossibili da gestire. Sotto lo sguardo scettico della strana segretaria si susseguiranno fatti scomodi e racconti di storie apparentemente inverosimili, litigi e recriminazioni, paure e giudizi. Un testo, quello di Clua, che indaga con leggerezza sul potere della mente, sul confine tra amore e follia, sulla difficoltà nell’esprimere i propri sentimenti e sulla necessità di farlo. Sarà proprio lo stesso autore, fra l’altro, a raccontare lo spettacolo e a parlare in generale della sua scrittura, venerdì alle 20,15 in un incontro con gli spettatori. Biglietti: 16 euro (intero), 13 euro (ridotto).

Sandra Nistri

