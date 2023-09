"Intercity 2023: Il mio viaggio a Sesto Fiorentino alla ricerca del nuovo"

La prima, lo scorso fine settimana, con "The approach" di Mark O’Rowe, è andata benissimo con un tutto esaurito nelle tre serate. Un inizio con il piede giusto per il Festival Intercity 2023 del Teatro della Limonaia, quest’anno "Intercity Dublin". Prossimo appuntamento, domani, sabato e domenica alle 20,30 al teatro di Sesto Fiorentino, con "Conversation after sex" di Mark O’Halloran. Del festival, alla 36esima edizione, parliamo con il direttore artistico Dimitri Milopulos.

Come nasce la scelta dell’Irlanda come paese protagonista per il festival Intercity?

"Irlanda perché non l’avevamo ancora affrontata ma anche perché, pur essendo un paese con una vena artistica importante, da Wilde a Beckett ma anche Sinéad O’Connor per arrivare ai giorni nostri, finora è meno conosciuta della ‘cugina’ drammaturgia britannica, con cui ha molte affinità. Visto che lo scopo di Intercity, dalla nascita, è quello di scoprire nuovi talenti e importare qui talenti sconosciuti e drammaturgie estere la drammaturgia irlandese rientra pienamente in questo obiettivo".

Ci racconta il prossimo spettacolo Conversation after sex?

"È un testo che presentiamo in prima assoluta europea: vede protagonista una donna che, dopo un avvenimento nella vita che l’ha particolarmente buttata giù, inizia un percorso, che durerà circa un anno, fatto di rapporti occasionali. Tutto accade su un letto, che io ho concepito come una sorta di ring, dove la donna si confronta con l’uomo che il destino le ha messo sulla strada. Sono tutte scene singole che compongono un quadro e per un attore è molto difficile saltare da una situazione all’altra, in alcune scene poi gli attori sono nudi. Sono molto contento di lavorare in questa occasione con Gabriele Giaffreda che è cresciuto davvero moltissimo e con Barbara Esposito con cui non avevo mai lavorato fino ad oggi e con cui mi sto trovando davvero bene.

Un evento particolare di questa edizione è la mostra in corso nel foyer del Teatro della Limonaia...

"Si tratta di una mostra di modellini di scenografie che ho realizzato in 35 anni di carriera: in realtà questo è un patrimonio che possedevo senza avere la percezione di quello che si ha tra le mani, sono in qualche modo opere d’arte e mostrano anche l’evolversi della strada della Limonaia, dal punto di vista delle scene ma anche dell’immagine. Ho la fortuna di nascere come scenografo per poi cimentarmi nelle vesti di regista e attore ma non abbandonerò l’arte scenografica".