Intelligenza artificiale e medicina. Se ne parla al "Serristori day"

Si parlerà anche dei nuovi scenari dell’Intelligenza Artificiale applicata alla medicina durante la seconda edizione del "Serristori Day", giornata di incontri e di iniziative che ogni 26 ottobre celebra la nascita dell’ospedale. Proprio in quel giorno del 1399, il ricco notaio di origini figlinesi Ser Ristoro di Ser Jacopo sottoscrisse il testamento: disponeva un lascito di 2000 fiorini per la costruzione di un ospedale nella sua città natale. Il Calcit Valdarno Fiorentino e l’amministrazione comunale organizzano l’iniziativa allo Strix Mulino Disco: dalle 11,15 sarà presente anche il professor Piero Poccianti del direttivo dell’Associazione Italiana di Intelligenza Artificiale (AIXIA). Spiegherà come con una scansione di immagini, radiografie, ecografie e Tac insieme ad algoritmi, è possibile riconoscere malattie genetiche rare e tumori allo stadio iniziale.