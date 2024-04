Intelligenza artificiale. Al Cinema Astra . Il progetto per le scuole

FIRENZE

Si è svolto ieri mattina l’ultimo incontro in live streaming della nuova edizione del Progetto Scuola di Fondazione Conad ETS, promosso da Conad Nord Ovest e realizzato insieme a Unisona. Insieme a oltre 30 mila studenti collegati da tutta Italia, gli studenti dell’Istituto Alberti Dante e dell’IIS Leonardo Da Vinci si sono ritrovati presso il cinema Astra per assistere alla diretta

streaming da Milano dell’evento dedicato all’Intelligenza artificiale in relazione al mondo del

lavoro, della scuola e della creatività. Durante l’evento, trasmesso in diretta dalla Piazza dei Mestieri di Milano, si è focalizzata l’attenzione sull’intelligenza artificiale e sulle più innovative applicazioni prodotte dalla convergenza tra nuove tecnologie, metaverso, realtà virtuale, per preparare le nuove generazioni ad affrontare con consapevolezza la rivoluzione in atto e le interazioni tra il mondo fisico e la dimensione digitale. Ad accogliere gli studenti all’Astra c’erano Sara Funaro, Assessore Educazione, Welfare e immigrazione del Comune di Firenze; Roberto Toni, Presidente Conad Nord Ovest, Maurizio Barsacchi, Direttore Marketing, innovazione di Conad Nord Ovest; Vittorio Bonori, Expert Partner Bain&Company per il mondo dell’AI. "Siamo davvero molto orgogliosi di aver coinvolto, per questa tappa di Firenze, tanti studenti che hanno avuto l’opportunità di approfondire il ruolo dell’intelligenza artificiale e dei nuovi scenari digitali nelle dinamiche relazionali e nei contesti lavorativi, scolastici", sottolineano Roberto Toni, Presidente Conad Nord Ovest e Maurizio Barsacchi, Direttore Marketing, Innovazione e Processi di Conad Nord Ovest. Tra gli ospiti della giornata Nello Cristianini (Professore di Intelligenza artificiale presso University of Bath, UK), Giulio Sandini (Direttore Fondatore dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova) e Luciano Floridi, con il coordinamento di Emanuela Girardi (Fondatrice e Presidente Popular Artificial Intelligence), e conduttore e autore televisivo Rocco Tanica.

L.C.