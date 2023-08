InStabile, il festival della lontananza Musica, circo e bolle di sapone Scoprendo qualcosa di magico

di Barbara Berti

Un viaggio tra culture, musiche e geografie lontane restando in città. E’ quanto offre InStabile Open Air, l’angolo periurbano di Firenze Sud dove l’energia estiva genera tanti eventi per grandi e piccini. Stasera (ore 21) l’offerta è tutta per bambini e famiglie, con il laboratorio di musica curato da Ilaria Ceccherini in collaborazione con la Scuola di musica di Settignano. A seguire (ore 21,30,) lo spettacolo "Horror Puppets Show" di El Bechin, il cui nome è tutto un programma: becchino di nome e di professione, il clown di Dario Morodin farà letteralmente... seppellire il pubblico dalle risate. Un personaggio dalle storie macabre ed esilaranti che scarrozza i defunti di città in città, risvegliandoli dall’oltretomba con balli sregolati, buffonerie e una buona dose di follia. Domani (ore 21,30), invece, a InStabile arriva il clown Giulivo che inviterà gli spettatori a interagire attivamente durante il suo show, un’esibizione d’impatto con mosse a effetto di giocoleria e un paio di gavettoni a sorpresa che, vista la calura estiva, sicuramente non saranno disprezzati. L’8 agosto (ore 21,30) spazio invece alla musica con "Upanishad", il trio composto da basso, chitarra e batteria che propone il proprio repertorio originale, fatto di rock e contaminazioni di ogni genere creando così una particolare miscela sonora, in grado di stupire sempre l’ascoltatore attraverso stacchi repentini, tempi storti e atmosfere cupe e ipnotiche.

"Le danze di Gea" è il titolo dell’appuntamento in programma il 9 agosto (ore 21,30) quando le danze di Gaia Scuderi e le musiche al pianoforte di Duccio Rangoni daranno vita a un incontro armonico fra Oriente e Occidente, dove l’unione fra culture arricchisce di poesia l’animo di chi ascolta.

Scorrendo tra la fitta programmazione del calendario, altro evento imperdibile è il 16 agosto (ore 21,30): un viaggio che porta il pubblico a Est, seduti spalla a spalla su una carovana per attraversare geografie e musiche di culture diverse. Dalle danze greche che riecheggiano di Turchia, ai Klezmer di ebrei balcanici che somigliano alle versioni Rom accelerate dei Klezmer balcanici, poi i Taksim siriani, le ballate curde infine gli echi di Caucaso e Iran: uno zapping sonoro, un cammino accompagnato da Ashti Abdo, Manuel Buda e Fabio Marconi, i tre polistrumentisti di Abdo Buda Marconi trio.