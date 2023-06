"Insieme per Michela" Il concerto all’Anfiteatro

di Rossella Conte

Firenze ricorda Michela Noli con un’iniziativa nel parco delle Cascine che è molto di più di un semplice concerto. È un’occasione per ribadire anche con la forza della musica il proprio no a ogni forma di violenza, un modo per ritrovarsi ancora più uniti dietro un obiettivo comune.Giovedì 15 giugno alle 19, Firenze si ritroverà per ricordare, a sette anni dalla sua scomparsa, la 31enne hostess fiorentina, uccisa dall’ex marito il 15 maggio 2016: "Insieme per Michela", il concerto a ingresso libero che si terrà presso UltraVox, nell’Anfiteatro Ernesto De Pascale. Sul palco Cecco e Cipo e Maledetti Luna Park che, insieme a band e artisti emergenti, si alterneranno con un repertorio che spazierà e abbraccerà stili e culture diverse.

L’evento coincide con la serata finale del "Metropolitan Area Contest", il concorso musicale per band giovanili della città giunto alla quinta edizione. Nel parco sarà anche allestito un gazebo di Artemisia per favorire la distribuzione di materiale informativo e la raccolta fondi e nel corso della serata sarà presentata la proposta di legge contro il femminicidio.

"Nessuno può tirarsi indietro, abbiamo organizzato questo evento per ricordare innanzitutto mia figlia, ma anche per sensibilizzare la città e dire tutti insieme ancora una volta basta ai femminicidi. Ognuno può fare qualcosa", sottolinea Paola, la mamma di Michela. Il progetto "Per Michela" non si limita alle iniziative che con successo ogni anno realizza coinvolgendo centinaia di persone, ma rientra in un programma continuativo di sensibilizzazione promosso da Toscana Aeroporti per i propri dipendenti. Solo grazie alla formazione, alla corretta informazione e alla consapevolezza, infatti, è possibile riconoscere e scardinare dinamiche pericolose, lavorando in sinergia con i Centri antiviolenza del territorio. "Non dimenticare e portare i valori della non violenza: grazie a ‘Per Michela’, e grazie alla volontà dei suoi genitori, possiamo continuare il nostro impegno contro la violenza sulle donne e a favore dei diritti e del rispetto", sottolinea l’assessora Benedetta Albanese. "Siamo a fianco della famiglia e, grazie alla loro forza di volontà, abbiamo sempre più determinazione nel vincere la sfida di civiltà a favore di tutte le donne".