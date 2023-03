"Inseguendo la grande passione per lo sport ho capito che io non sono la mia disabilità"

Abbiamo parlato con Simone Ciulli, nuotatore fiorentino paralimpico con numerosi record, titoli italiani ed europei. Ha vinto l’argento ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.

Come è iniziata la sua carriera sportiva?

"Sono disabile dalla nascita e i miei genitori fin da piccolo mi hanno spinto a nuotare. Ho iniziato a gareggiare e ad allenarmi, prima con i normodotati, poi con alcuni atleti paralimpici. Oltre al nuoto pratico pallanuoto, sci di fondo e canottaggio".

Si è mai sentito inferiore agli altri?

"Da bambino mi capitava di rimaner male se mi prendevano in giro perché camminavo male e non riuscivo a correre. Ma ciò mi ha dato la forza di reagire e di migliorarmi. Dopo una sconfitta è normale provare la sensazione di essere inferiori, ma bisogna sforzarsi di trovare sempre il lato positivo, analizzando ciò che non è andato a buon fine e sulla base di questo costruire un nuovo percorso. Anche perché solitamente sono più le sconfitte che le vittorie e in questo lo sport è un eccellente maestro di vita".

Ha mai pensato di mollare tutto? Chi l’ha aiutata?

"Ho avuto dei momenti difficili quando non mi sono qualificato alle Paralimpiadi di Rio e quando ho dovuto accettare il progressivo peggioramento delle mie condizioni fisiche. Mi hanno aiutato la famiglia, mia moglie, i miei amici".

Pensa che nella vita la sua disabilità sia stata un vantaggio o uno svantaggio?

"Un vantaggio, perché mi ha aiutato a formare il carattere e mi ha dato delle opportunità".