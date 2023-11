Insegue i ladri: commerciante preso a bottigliate

Ha inseguito quattro ragazzi che poco prima avevano rubato una bottiglia di vodka dal suo minimarket, e con quella è stato poi picchiato tanto da dover ricorrere alle cure ospedaliere. È accaduto sabato sera tra via della Caldaie e piazza Santo Spirito. Il negoziante ferito è un 33enne del Bangladesh. Soccorso, l’uomo è stato poi trasportato all’ospedale di Santa Maria Nuova. Le indagini sono seguite dalla polizia, allertata dal 118. . Verranno esaminate anche le immagini registrate dalle telecamere presenti in zona per risalire all’identità degli autori della rapina.