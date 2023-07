Insegnante di canto da trent’anni Per un cavillo le tolgono il posto

di Carlo Casini

Dopo trent’anni di insegnamento, perde la possibilità di lavorare come insegnante di canto nelle scuole per un cavillo burocratico. Una situazione kafkiana, quella che si è abbattuta addosso a Francesca Francalanci, fiorentina, cantante professionista e docente di tecnica vocale con due lauree al Conservatorio in canto e un master psicopedagogico. "Ho svolto per trent’anni la professione di insegnante di canto in Italia, America, Inghilterra, Spagna, Medio Oriente, Giappone e altri paesi, in università, college e istituti di alto profilo – racconta la professoressa Francalanci – Durante quest’anno accademico 2022-23, ho insegnato all’Istituto Comprensivo Barsanti di Firenze, all’Isolotto, dove ho messo in scena con circa un centinaio di ragazzi un musical, nel quale gli studenti hanno cantato e recitato interamente in inglese".

Poi la doccia fredda: "Qualche giorno fa mi è arrivata una mail dalla dirigente dell’ Ufficio scolastico regionale per la Toscana nella quale si diceva che venivo esclusa per mancanza di requisiti, dalla classe di concorso ‘canto’ AO55 ’per la mancanza del requisito del servizio specifico di almeno 16 giorni presso i percorsi di liceo musicale’". Il problema nasce da un ricalcolo: "È stato rettificato il punteggio nella graduatoria e sono stata esclusa. Com’è possibile che, per una legge così stupida, si possa escludere una docente con esperienza trentennale dall’insegnamento della materia alla quale ha dedicato tutta la vita, a fronte di 16 giorni di servizio in meno un liceo musicale?". Anche perché "nella domanda ministeriale, Gps, ho inserito ben 74 pagine di titoli culturali, artistici e di servizio proprio per l’insegnamento del canto che sono stati completamente ignorati".

"Sono caduta in depressione e ho scritto una lettera al ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Valditara, pregando di considerare la mia reintegrazione per questa classe di concorso nelle Gps. La scuola Barsanti ha emesso il decreto mio nome il 13 giugno, due giorni prima della fine del contratto e me lo ha inviato per mail il 19 giugno. In seguito l’Ufficio scolastico regionale mi ha inviato il decreto da loro vidimato il 23, mandandolo peraltro a tutti i sindacati e a le scuole e mettendomi perciò fortemente in imbarazzo. Sono stata tre giorni in depressione, senza riuscire a dormire e mangiare, e all’alba del 27 ho scritto al ministro: ancora sto attendendo risposta".

"Ora mi possono chiamare solo per la classe di concorso A030-musica e spero comunque lo facciano. Quello che mi disturba di più è che non mi fanno insegnare la mia materia", conclude la docente.