Innovazione sì ma è centrale il ruolo dei prof

Sandro

Rogari

Modello già sperimentato da decine di anni, ma adattato all’approccio italiano agli eventi fieristici. È una manifestazione sotto tutti i profili straordinaria. Dalla discussione dei metodi formativi si transita allo specifico delle nuove scienze e dei nuovi focus formativi, soprattutto in tema di ambiente e di parità di genere, per dire solo di due temi caldi. Ma formazione e aggiornamento si coniugano con nuove tecnologie, con strumentazione innovativa, ma anche con edilizia funzionale alla scuola, con arredi e quant’altro è utile a facilitare i processi di apprendimento. Andare alla Fortezza e fare un giro in fiera fa scoprire un mondo stimolante. È un’esperienza da fare, non solo per insegnanti e dirigenti scolastici, ma anche, quasi direi soprattutto, per genitori e studenti. Questi ultimi possono trarne occasione per portare in classe nuove idee a tutto beneficio dell’innovazione didattica. Tuttavia c’è un valore fondante dal quale non si prescinde ed è la passione, la dedizione unita alla competenza dell’insegnante. Questi valori sviluppano il massimo delle loro potenzialità nel rapporto diretto con la classe. Vale per le scuole di ogni ordine e grado. Le nuove tecnologie ci hanno permesso di fronteggiare la pandemia. Ma la formazione a distanza, la Dad, ha dimostrato tutti i suoi limiti. Ha confermato d’essere un surrogato utile, se non ha alternative, ma del tutto insufficiente e capace di produrre gravi lacune formative se protratto per troppo tempo. È stato un caso palese e drammatico di conferma dei limiti delle tecnologie. Al centro della scuola sta sempre l’insegnante che con la sua presenza fisica trasmette valori positivi assieme a conoscenza. Il motivo per cui i grandi insegnanti della nostra vita, dalle elementari all’Università, non si dimenticano mai sta in quello che ci hanno trasmesso attraverso le corde dell’amore.