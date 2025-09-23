Innovazione, motore della competitività

FIRENZEInnovazione protagonista, oggi, a Firenze. Il Palazzo degli Affari di Firenze ospiterà infatti (ore 10-13) gli "Innovation Days", il roadshow de Il Sole 24 Ore organizzato in collaborazione con Confindustria. "Grazie al progetto Confindustria Innovation Hub, il Digital Innovation Hub Toscana ha rafforzato la sua offerta di strumenti di assessment avanzati sulla maturità digitale, sulla sicurezza informatica e sull’utilizzo efficace dell’Ia – osserva Silvia Ramondetta (foto a sinistra), responsabile Area economica Confindustria Toscana e coordinatrice generale Dih Toscana –. Questi strumenti permettono alle imprese di ottenere una misurazione oggettiva del proprio livello di digitalizzazione e di individuare priorità tecnologiche, ma non solo, per l’innovazione e la competitività"."La Toscana ha sempre dimostrato la sua capacità di produzioni di qualità – dichiara Maurizio Bigazzi (foto a destra) –. La spesa in ricerca è sopra la media nazionale, il tasso di occupazione femminile è tra i più alti d’Italia. Ma oggi dobbiamo fare di più. E per farlo, serve una visione industriale condivisa e sostenuta nel tempo, a partire dalla consapevolezza dell’importanza dell’industria nel nostro tessuto economico".La mattinata si aprirà con i saluti di Fabio Tamburini, direttore de Il Sole 24 Ore; Maurizio Bigazzi, presidente Confindustria Toscana Centro e Costa; Lorenzo Becattini, presidente e ad Firenze Fiera e con l’intervento dell’assessora comunale Laura Sparavigna. Quindi il Market Watch Regionale con Andrea Berna (Banca Ifis). A seguire approfondimenti e tavole rotonde sul sostegno finanziario per l’innovazione con Michela Nardini, Elena Palozzo; Antonio Baldassarra, Federico Trippi, Leonardo Marras; Silvia Ramondetta, Ilaria Bertini, Roberto Olivieri; Antonio Bartolo, Matteo Primicerio; Mara Caverni, Cataldo Conte, Anna Guglielmi Alexandre Moscianese.Li.Cia.