Innovazione 125 milioni per le aziende

Un totale di 125 milioni di euro del programma regionale Fesr 2021-27 per il sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese toscane. Da oggi al 22 marzo due bandi che puntano a rafforzare gli investimenti del sistema imprenditoriale toscano con l’introduzione di tecnologie avanzate, per favorire la transizione ecologica e la cooperazione tra piccole, medie, grandi imprese e centri ricerca. "La misura – ha detto l’assessore regionale allo sviluppo economico Leonardo Marras - vuole stimolare il sistema produttivo toscano a compiere un grande sforzo in termini di innovazione. Ci sono già stati incontri pubblici, organizzati insieme alle associazioni di categoria che ringrazio, per illustrare nei dettagli i due bandi e per mettere in condizione tutti gli interessati di costruire i partenariati per accedervi". Un bando è rivolto alle grandi imprese in cooperazione con almeno tre micro, piccole e medie imprese (Mpmi). L’altro è dedicato a quest’ultime e alle Midcap (società quotate a una media capitalizzazione) singole o in cooperazione tra loro (minimo tre Mpmi). Info e bandi su www.regione.toscana.it/-/progetti-di-ricerca-e-sviluppo-delle-mpmi-e-midcap.