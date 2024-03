Inno d’Italia, incontri musicali

Sei incontri per approfondire la conoscenza del "Canto degli Italiani", ovvero l’inno nazionale di Mameli, spesso noto solo per le prime battute o perché eseguito prima di sfide sportive. L’iniziativa, che prenderà il via domenica 10 nella Sala Meucci della biblioteca Ragionieri di Sesto, è organizzata dall’Orchestra Sarabanda 2014 e ogni incontro si articolerà in due momenti di circa 40 minuti ciascuno, strutturati ispirandosi al contenuto di ognuna delle sei strofe che costituiscono l’inno italiano. Referente del laboratorio sarà Cinzia Boncompagni, direttrice d’orchestra e docente di Educazione musicale nella scuola, e Federico De Santis Diplomato al Conservatorio in pianoforte e anche lui docente nella scuola. Le altre date in programma, dopo quella di domani, sono il 24 marzo, il 7 e 21 aprile, il 12 e 26 maggio.