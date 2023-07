Inner Wheel Il cuore oltre gli ostacoli

Caterina

Ceccuti

Tre presidi ortopedici, per un valore di oltre 3000 euro sono stati donati dalle socie dell’Inner Wheel Firenze Medicea ad altrettante famiglie con bambini affetti da patologie altamente invalidanti, distribuite sull’intero territorio nazionale. È stato questo il service conclusivo dell’annata presieduta da Pola Margherita Cecchi, che prima del passaggio delle consegne alla neo eletta Giulia Ciari Zardo, ha presentato i progetti di carattere sociale e culturale promossi nel corso della sua presidenza. "Sono stati davvero molti e per questo ringrazio tutte le innerine che mi sono state vicine permettendo al Club di realizzare belle cose. Ricordate il mio motto iniziale? Come dice Papa Francesco ‘Comincio io prima che siano gli altri a cominciare’ e infatti non abbiamo perso tempo. Dapprima la partecipazione come sponsor al progetto dedicato alle scuole superiori dell’area metropolitana fiorentina ‘Guerra infinita: incontro con il giornalista Lorenzo Cremonesi’. Poi la visita e la donazione di cibo alla Casa Fraternità della Visitazione di Pian di Sco’. Abbiamo donato un frigorifero alla Parrocchia di San Giovanni Battista di Cantiano e un compressore alla Romagna. Per quanto riguarda invece l’ambito internazionale, grazie alla nostra ex socia Gabrielle Laudani Tanzer, attualmente vice governatrice del Distretto 192 Austria e Repubblica Ceca, abbiamo incontrato ed ospitato in allegria alcune socie del Club Inner di Salisburgo e di quello di Innsbruck. Ed infine l’acquisto di questi tre presidi ortopedici (un materasso antidecubito di ultima generazione, un sistema posturale su misura ed una serie di cuscini ortopedici destinati alla fisioterapia, che permetteranno a dei bimbi speciali di migliorare notevolmente la qualità della loro vita".