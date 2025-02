Iniziato il rifacimento lungo l’Affrico. Durerà dodici mesi in fasi diverse. L’assessore Giorgio: "Interventi attesi"

Sono iniziati i lavori per la riqualificazione e la messa in sicurezza di via Lungo l’Affrico e viale De Amicis nel tratto tra il cavalcavia e viale Duse, con il rifacimento del parterre centrale alberato e dei percorsi pedonali, la sistemazione delle aree di sosta che hanno la pavimentazione alterata dalle radici, oltre alla messa a dimora di essenze vegetali compensative con alberi di ligustro e siepi di mirto, che vanno a compensare la rimozione di 7 pini necessaria perché la situazione attuale crea pericolo per la pubblica incolumità e danni alle infrastrutture stradali e sottoservizi.

I cantieri avranno durata di 12 mesi e saranno suddivisi in sei fasi, l’investimento complessivo è di 1,48 milioni di euro. "Sono lavori attesi dai cittadini - dice l’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio - un intervento di riqualificazione straordinaria in una zona particolarmente vissuta e lungo una viabilità molto utilizzata. È un investimento necessario per la riqualificazione dell’area e al tempo stesso per la messa in sicurezza dell’asse viario".