"Iniziative pubbliche per promuovere i referendum"

Iniziative pubbliche ma anche un’attività di sensibilizzazione, a tappeto, per portare al voto, la prossima primavera, più persone possibile per i quattro referendum promossi dalla Cgil sui temi del lavoro e per il quinto sul dimezzamento dei tempi per il riconoscimento della cittadinanza italiana, da 10 a 5. L’impegno è stato annunciato dal Comitato Difendiamo la Costituzione costituito a Sesto e composto da Avs Sinistra Italiana, Pd, PerSesto -Ecolò Sesto, M5S, Cgil Spi, Aned Firenze, Anpi Sesto, Arci e Coordinamento Democrazia Costituzionale. Ad appoggiare l’iniziativa ieri anche il sindaco Lorenzo Falchi. "Pensiamo – sottolineano i promotori del comitato - che "difendere la Costituzione significhi difendere la nostra democrazia e i pilastri, su cui essa si fonda, come il lavoro, la pari dignità sociale, l’uguaglianza senza distinzioni, il compito posto in capo allo Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

S.N.