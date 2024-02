Iniziative culturali, apre l’avviso

Il Comune di Calenzano ha pubblicato un avviso per la presentazione di progetti per iniziative culturali e di promozione alla lettura da realizzare in biblioteca o in altri luoghi della città. Le proposte potranno essere presentate entro il prossimo 30 giugno da singoli soggetti e associazioni utilizzando l’apposito modulo che è scaricabile, così come l’avviso, dalla notizia pubblica nella pagina notizie del sito del Comune di Calenzano www.comune.calenzano.it. La domanda, debitamente compilata e firmata con allegata fotocopia di valido documento di identità (del legale rappresentante in caso di Associazione/Ditta), dovrà pervenire tramite invio con mail ordinaria all’indirizzo [email protected]. Requisiti, modalità di partecipazione e tutte le informazioni sono indicate nell’avviso.