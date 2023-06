Iniziati i lavori di ripristino della ringhiera di Ponte alla Vittoria Fu buttata giù da un tir a febbraio

Sono iniziati i lavori al parapetto di Ponte alla Vittoria abbattuto da un tir, che il 27 febbraio rimase in in bilico bloccando il traffico di mezza città. Gli operai hanno iniziato a lavorare al ripristino della ringhiera, che miracolosamente resse l’urto del camion che rischiava di finire in Arno. In questi tre mesi Ponte alla Vittoria era stato messo in sicurezza con una protezione provvisoria.

Il 27 febbraio fu una giornata da bollino nero per la viabilità, che rimase completamente bloccata a causa dell’incidente sul ponte alla Vittoria. Il tir che trasportava terra, probabilmente per una manovra errata, si era ribaltato a pochi metri dalle Cascine, occupando una corsia e rimanendo bloccato. Il camionista uscì illeso dall’abitacolo, ma la rimozione del mezzo fu molto complessa.