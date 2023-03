Iniezione di investimenti e fiducia per Probios

L’obiettivo dichiarato dell’operazione è di creare un polo leader nel settore salutistico, biologico e di prodotti ‘free from’ ovvero senza determinati ingredienti composti e sostanze, ad esempio quelli "senza glutine". Con questo scopo Agreen Capital entra nel capitale sociale di Probios, che ha sede a Calenzano ed è presente in 50 paesi nel mondo. Alla guida dell’azienda si riconferma Renato Calabrese, già direttore generale di Probios e nuovo amministratore delegato della società, nonché investitore nel progetto: "Sono davvero felice – sottolinea - che Agreen Capital abbia deciso di investire in Probios. Le peculiari competenze di questo Club Deal in ambito agroalimentare e la condivisione, tra l’altro, dei principi di sostenibilità, etica, risulteranno senz’altro determinanti nella costruzione di una piattaforma paneuropea dedicata all’alimentazione salutistica e biologica per valorizzare l’agricoltura e il saper fare del made in Italy". Entusiasmo condiviso dai nuovi soci: "Agreen Capital – dice infatti Andrea Rossi Managing Partner di Agreen Capital - si focalizza esclusivamente su investimenti nel settore agroalimentare salutistico e sostenibile e in questa chiave Probios, eccellenza unica nel settore, rappresenta per noi un’acquisizione ideale per le caratteristiche del business e per i valori condivisi. Le famiglie Bartolozzi e Favilli sono state pioniere nel settore e noi siamo entusiasti di supportare la crescita del Gruppo in questa ulteriore fase di sviluppo".

S.N.