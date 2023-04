Ingorghi, lavori e dolori Da San Marco a Ponte al Pino Viaggio all’origine del caos seguendo la cura del ferro

FIRENZE

La bollente estate del traffico fiorentino ha una data d’inizio. È il 12 giugno, quando scatterà la posa degli scambi dei binari in piazza San Marco: uno all’altezza di via degli Arazzieri, l’altro all’altezza di via Battisti. Serviranno a Sirio che, correndo su un binario unico, ne avrà bisogno per scambiarsi con altri mezzi, in zona fermata. La posa durerà 90 giorni.

L’effetto domino: la deviazione di almeno quattro linee di At per tre mesi sui viali, col rischio che i bus zavorrino una viabilità già stressata dai cantieri. Palazzo Vecchio sta studiando l’operazione in modo che sia il più indolore possibile, confidando nel calo fisiologico del traffico per le ferie. Ma il vaso resta stracolmo. E a farlo traboccare basta una goccia. È successo tre giorni fa sul viale dei Colli dove proprio un intervento all’acquedotto unito al mix fatale del rientro dal Ponte ha picchiato duro. Il risultato: piazzale Michelangelo, Porta al Prato, viale Belfiore, viale Lavagnini sono impazzite. Tutte arterie che pompano auto al cuore del centro, lungo le quali il rischio embolo resta alto.

Soprattutto sui nervi più scorticati dai cantieri. A partire da Ponte al Pino. Qui da dicembre la viabilità con due corsie esterne per le auto e quella centrale a senso unico alternato, solo per i bus, è un buco nero che risucchia minuti ai residenti di Cure e Campo di Marte. I tempi di percorrenza ieri alle 14.15? Tredici minuti tondi per puntare da via Masaccio verso il cavalcavia e girare in via del Pratellino: nemmeno 700 metri. Ma la partita è tutta nelle mani di Rfi a cui spetta la sostituzione del ponte costruito a fine ‘800 con un Bailey provvisorio. Il cantiere dovrebbe aprire a giugno 2024 e durare fino a 18 mesi.

L’altra ferita che brucia è in piazza della Libertà. Qui i lavori per la linea Fortezza-Libertà-San Marco fra martedì e mercoledì raddoppiano con due nuovi cantieri che dureranno 3 mesi. Sorgeranno in piazza sulla zona di parcheggio lato viale Matteotti e a centro carreggiata di fronte al Parterre. L’allestimento scatterà alle 21 per limitare i disagi: l’area di parcheggio sarà chiusa tra la parte centrale della piazza e la carreggiata lato Matteotti. La buona notizia: restano quattro corsie, due in direzione Lavagnini e due verso viale don Minzoni. Dalle 21 di mercoledì toccherà al cantiere fronte Parterre, tratto Ponte Rosso-Don Minzoni. Anche qui sopravvivono due corsie verso Lavagnini e due verso Don Minzoni, le prime sul lato centro piazza, le seconde sul lato Parterre. L’attenzione con l’apertura dei nuovi cantieri resta alta per via Lorenzo Il Magnifico e via XX Settembre, chiamate a ingoiare il traffico parallelo a viale Lavagnini, dove il caos rischia di farsi una tana ancora profonda. La via del ferro intanto avanza, ma i denti di chi vuole raggiungere il cavalcavia delle Cure o viale Lavagnini da Campo di Marte, dovranno restare serrati.

Come quelli di chi punta il centro da FiPiLi o Isolotto, vittima del colpo di coda di viale Lavagnini: con i cantieri della tramvia, le due corsie non riescono da sole a digerire il traffico in arrivo da Scandicci. A cui si unice quello che sbuca in via Valfonda dalla pancia del parcheggio della Stazione. Il bacio della morte schiocca alla Fortezza, all’incrocio Lavagnini-Strozzi. Dove fra le 8 e le 9 il rischio di schiacciare in auto anche 20 minuti per fare 600 metri e lasciarsi alle spalle la Fortezza è biografia scritta per migliaia di fiorentini. Proprio in viale Lavagnini dal 2 maggio si lavorerà sui sottoservizi nell’area di intersezione con via Santa Caterina, sotto cantiere per 20 giorni. I giorni per vedere la linea Fortezza-Libertà-San Marco completa invece sono ancora 330. Facendo gli scongiuri.

Claudio Capanni