Ingegneri Firenze: “Necessaria normativa nazionale su controlli periodici edifici privati”

Firenze, 15 gennaio 2024 – “È sicuramente necessaria una normativa nazionale che obblighi i proprietari degli edifici ad effettuare controlli, anche a lunga scadenza, sugli edifici privati: la Legge esiste infatti solo per gli edifici pubblici”. A dirlo è Giancarlo Fianchisti, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze, commentando la notizia del crollo del solaio durante un matrimonio in provincia di Pistoia. “In Italia per auto e caldaie i controlli sono effettuati anche con scadenze ravvicinate mentre per i palazzi vecchi anche più di cent’anni non esiste alcun obbligo di verifica nel corso della loro vita – ha continuato il presidente - nel tempo i materiali da costruzione possono deteriorarsi ma non è previsto alcun controllo periodico, anche a lunga distanza di tempo". “Senza voler fare allarmismo, il crollo accaduto a Pistoia e tutti gli altri accaduti in Italia in tempi recenti,ci fanno riflettere su quanto sia necessaria ad oggi una normativa che imponga progressivamente ai proprietari il dovere di effettuare controlli e verifiche di stabilità – ha concluso Fianchisti - magari favoriti da incentivi fiscali per promuovere la messa in sicurezza delle nostre abitazioni".