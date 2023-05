Infrastrutture, la protesta sui ponti del Valdarno

Per il Movimento Consumatori Toscana, il protocollo d’intesa firmato a Roma dal presidente della Regione Eugenio Giani col ministero delle infrastrutture e trasporti e Autostrade per l’Italia in cui è previsto l’intervento di ricostruzione del ponte dei Piani della Rugginosa è una buona notizia. "Ma nessuno parla del secondo ponte da realizzare nel Valdarno fiorentino". Eppure è un problema che riguarda centinaia di pendolari, che perdono ore della loro vita in coda per attraversare l’Arno tra Figline e Matassino. "Notiamo un atteggiamento menefreghista su questo tema – dicono dal Movimento –: solo disagi di una portata non indifferente ai cittadini, ma anche alle aziende che difficilmente investiranno e continueranno ad investire in un territorio privo di adeguate infrastrutture". Si dicono anche preoccupati "della mancata divulgazione dei risultati delle ispezioni e delle verifiche effettate sul ponte: dovrebbero essere terminate da quasi due mesi".

Manuela Plastina