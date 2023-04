Infrastrutture Città cristallizzata

Che cos’è? Incapacità a disancorarsi dalle certezze del passato e dunque paura del futuro? Un deficit di fantasia che ci lascia prigionieri del presente? Firenze versione 2023 sembra davvero una città cristallizzata in uno stallo che le impedisce di rendersi contemporanea.

La vicenda stadio ne è il manifesto più evidente. Che un nuovo impianto sportivo serva alla città come il pane è un’esigenza difficilmente contestabile. Non solo il vecchio manufatto del Nervi che si avvia a festeggiare il centenario (succederà nel 2030) ha bisogno urgente di lavori che lo consolidino, ma oramai non ha più quei requisiti minimi che si chiedono agli stadi attuali, come la copertura di tutti i settori per evitare di prendere la pioggia o la vicinanza al campo delle curve perché la partita la si possa vedere anche da lì e non resti una suggestione.

Basta andare a giro in Europa con la Fiorentina passando dal Portogallo alla Turchia, dall’Olanda alla Polonia, per capire come la situazione a Firenze sia da terzo mondo sportivo. Eppure ciò non ha smosso di una virgola la nostra voglia suicida di stallo. Veti su veti, difficoltà su difficoltà, comitati, soprintendenze, ministeri, parenti di architetti pronti a insorgere su tutto e, nel mezzo, una politica più attenta a fare sgambetti all’avversario giocando sul cavillo che non a spingere per il bene comune della città. E’ così sullo stadio ma è stato così anche sugli Uffizi, dove da vent’anni non riusciamo a tirare su una pensilina che renda decente l’uscita dal museo, non lasciandola un cantiere squallido com’è oggi.

E’ stato così sulla tramvia, opera indispensabile in ogni città che voglia dirsi europea e che qui abbiamo ostacolato in ogni modo possibile, perfino con un referendum. Ed è incredibilmente così anche sulle cose minori, dalla ruota panoramica della Fortezza al nuovo sottopasso futuristico alla stazione di santa Maria Novella fino alla torre di Novoli: tutto ciò che è novità la città lo esorcizza con un fuoco di fila di polemiche che, alla fine, lascia tutto in uno stallo impotente che non è amore per il presente ma solo negazione a rendere contemporanea la città. Una condanna non un merito.