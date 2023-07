Infopoint aperto fino a tarda notte

L’ufficio informazioni turistiche di Impruneta apre anche di notte: con l’arrivo dei turisti, amplia il servizio di accoglienza e informazione sotto i Loggiati del Pellegrino con il mercoledì, venerdì e sabato aperto fino alle 23. Nel dettaglio per tutto luglio e agosto lo sportello IAT è a disposizione il martedì mattina dalle 10 alle 13, il giovedì e la domenica sia in orario mattutino che dalle 14 alle 17, il mercoledì, venerdì e sabato nelle fasce 10-13, 14-18 e (la novità) 19-23. Chiuso il lunedì. Il servizio è gestito da Chianti Multi Service - Enjoy Chianti, la realtà a cui il Comune ha affidato la gestione del servizio con l’obiettivo di creare un legame tra il turista e le attività del territorio. Sotto i Loggiati infatti si trovano suggerimenti per una vacanza di qualità a Impruneta alla scoperta di cultura e sapori e con la valorizzazione delle produzioni locali.