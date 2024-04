Inferno Fi-Pi-Li La voce dei dannati: "Smog e code, ora siamo al limite"

Un’altra giornata di code e disagi in Fi-Pi-Li. Per chi si trovasse a transitare sporadicamente da queste parti, tra l’uscita di Lastra a Signa e lo svincolo dell’A1 in direzione Firenze, potrebbe sembrare un evento eccezionale. Purtroppo per pendolari, residenti dall’empolese in poi, imprenditori e cittadini della zona è una terribile quotidianità fatta di code, incidenti qualche volta anche mortali, disagi a non finire. Questo tratto è l’imbuto dell’area fiorentina. Ogni giorno si concentrano migliaia di auto che debbono entrare in autostrada solo da questo punto dove confluisce anche l’ingresso di Scandicci. Il risultato è che le corsie si bloccano, le auto si fermano e dalle 7 di mattina a volte le code raggiungono Ginestra o addirittura Empoli Est. "Il problema della viabilità in questo tratto – ha detto il presidente di Cna Scandicci, Simone Balducci – affligge le imprese di questo quadrante territoriale ormai da troppo tempo. Mancano infrastrutture, manca la decisione da parte del governo nazionale e delle istituzioni locali a partire con lavori che non sono solo auspicabili, ma vitali in una fase così complicata per l’economia metropolitana". Il risultato è sotto gli occhi di tutti, e le polemiche vengono amplificate soprattutto dai social. La community di Facebook ‘Sei di Scandicci se’ con oltre 30mila iscritti, è il luogo dove gli scandiccesi si lamentano per quanto debbono subire ormai da anni: le code e lo smog. "La situazione delle code in Fi Pi Li – ha detto il fondatore della community, Saul Rinaldi - ormai è cronica per una strada che non è in grado di sostenere un traffico di una autostrada molto trafficata. Si tratta per lo più di un traffico endolare oltre che da un incessante traffico di mezzi pesanti che provenendo dalla costa sovraccarica lo svincolo Firenze Scandicci, mezzi pesanti che molto spesso attraversano la Sgc per imboccare l’autostrada. Non è più procrastinabile ripensare lo svincolo di Scandicci separandone i flussi fluidificando il traffico, è irrimandabile creare, potenziare tutte quelle connessioni intermodali di trasporto pubblico tra ferrovia, autobus e pullman". Il problema ricade sui pendolari: "A volte preferisco prendere l’autostrada – dice Gabriele Luongo utente quotidiano della Fi-Pi-LI – pagare il casello e consumare più carburante perché faccio più chilometri perché già so che in superstrada è inevitabile restare bloccato".

Fabrizio Morviducci