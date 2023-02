Infermiera aggredita "Più vigilanza"

"Gli episodi di violenza contro gli infermieri e tutto il personale sanitario sono in crescita: è intollerabile. Occorrono provvedimenti urgenti". David Nucci, presidente di Opi Interprovinciale Firenze-Pistoia, interviene duramente dopo l’ennesimo atto violento, stavolta contro un’infermiera del pronto soccorso del Santa Maria Annunziata a Bagno a Ripoli. La donna è una delle vittime della folle violenza di un pakistano 28enne arrestato due giorni fa dai carabinieri in flagranza per furto aggravato e tentata rapina. Ma nei giorni precedenti aveva più volte dato in escandescenze facendo male a chI si è ritrovato sul suo cammino. Tra queste, appunto, l’infermiera in servizio a Ponte a Niccheri: la mattina del 16 febbraio l’uomo si è introdotto nel pronto soccorso, ha danneggiato un monitor della sala d’attesa e poi colpito la donna mentre svolgeva il suo lavoro. Per questo episodio è stato denunciato dai carabinieri del Galluzzo per violenza e minaccia a incaricato di pubblico servizio.

"A nome del nostro Ordine esprimiamo tutta la solidarietà alla collega – dice il presidente Nucci -. Gli infermieri sono professionisti che dovrebbero svolgere serenamente il proprio lavoro: non possono diventare valvola di sfogo per eventuali inefficienze e ritardi del sistema". Invece purtroppo sempre più spesso è così. "Questi sfoghi da parte dei pazienti e dei familiari sono ingiustificabili come ogni violenza, stante le problematiche che a volte possono verificarsi – continua il presidente dell’Opi -. Purtroppo continuiamo a essere esposti ad aggressioni e insulti soprattutto quando prestiamo servizio in turni notturni e servizi critici". L’Ordine, sottolinea ancora Nucci, torna a sottolineare "la necessità e urgenza di intensificare la vigilanza nelle strutture sanitarie, ma anche di potenziare il supporto psicologico per i pazienti e per le loro famiglie".

Manuela Plastina