Infastidisce i clienti del supermercato: denunciato

Firenze, 23 aprile 2023 – Infastidiva i clienti di un supermercato in piazza Leopoldo, per questo un uomo di 58 anni è stato denunciato dalla polizia. A richiedere l'intervento degli agenti, ieri, poco prima delle 15, il direttore dell'esercizio commerciale dopo che neanche la guardia giurata era riuscita ad allontanare il soggetto, di nazionalità tunisina, che aveva poi opposto resistenza al controllo. Lo straniero è stato denunciato in quanto irregolare sul territorio e per resistenza a pubblico ufficiale.

Sempre nel pomeriggio di ieri, alle 16 in viale Corsica, la polizia è dovuta intervenire per sventare un furto. In questo caso una signora è andata a riprendere l’auto in sosta e ha trovato una donna che stava rovistando in una borsa lasciata all'interno del mezzo. Accortasi dell’arrivo della proprietaria, la donna era poi scappata. A quel punto la vittima ha chiamato la polizia che, poco dopo ha rintracciato la donna, che è poi stata denunciata per furto aggravato.