Infanzia La tecnologia amica dei bimbi

Medici, educatori, specialisti e famiglie si confrontano su un tema di grande attualità: nuove tecnologie e cellulari, come farli diventare alleati e non ostacoli nella crescita dei figli? In tre appuntamenti in biblioteca aperti a tutti, il progetto "Custodi digitali" è stato promosso da un gruppo di genitori dell’istituto comprensivo Teresa Mattei, accolto anche dall’IC Caponnetto con il sostegno del Comune di Bagno a Ripoli. Durante gli incontri sarà distribuito materiale informativo con consigli per la gestione degli schermi in famiglia, nonché degli orientamenti per la scelta di contenuti di qualità da proporre ai figli, specifici per le diverse età. E soprattutto sarà possibile confrontarsi. "In media i bambini da 0 a 8 anni usano gli schermi circa due ore e mezza al giorno – spiega Alice Di Leva, pedagogista del progetto "Custodi digitali" –. Obiettivo del percorso è promuovere un uso consapevole dei dispositivi nelle famiglie, tutelando i momenti relazionali come i pasti o il sonno, spesso disturbato dagli schermi. Tratteremo temi anche per ragazzi più grandi, come il momento e il modo giusto di dotarli di uno smartphone personale". Tra i relatori, anche la neuropsichiatra infantile Alba Murano, il media educator Matteo Maria Giordano e la logopedista Milvia Innocenti. Gli appuntamenti saranno il 16 e 17 maggio e il 23 maggio.

Manuela Plastina