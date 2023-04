Indimenticabile Freddie Al Verdi il musical sui Queen

"E’ una storia semplice ma costruita con un lento incalzare che travolge piano piano". Così il cantante e attore Salvo Bruno ovvero Khashoggi, uno dei protagonisti del musical "We Will Rock You" che fa tappa al Verdi domani (ore 20,45) e domenica (ore 16,45). Lo spettacolo con le hit dei Queen, prodotto da Claudio Trotta con la regia di Michaela Berlini e la voce narrante di Massimo Cotto, due ore e mezza di musica dal vivo, è la storia di Galileo e di Scaramouche che, insieme ai ribelli Bohemians, in una società futuribile – declinazione possibile di quella attuale – riportano l’amore, la musica dal vivo e la bellezza al centro della loro vita, con l’innocenza, la determinazione e l’audacia che solo uomini coraggiosi e ragazzi nel loro processo di crescita sanno tirar fuori.

Salvo, è il caso di dire: la musica salverà il mondo?

"Sì, il musical racconta una società omologata e dominata da una sola multinazionale che governa il mondo in maniera scellerata. E i due protagonisti, attraverso la conoscenza e la musica, intraprendono una battaglia per risvegliare le coscienze e per dare un futuro migliore all’umanità e al pianeta".

Una storia d’amore verso la musica?

"Sì, e più in generale per la libertà, intesa come possibile personale ricerca della felicità. E poi anche un racconto dell’amore per la vita che comprende valori come rispetto, inclusione e reale condivisione di scopi comuni. Tutto questo ha come elemento portante della narrazione le splendide canzoni dei Queen, suonate dal vivo".

Uno spettacolo dove il pubblico è chiamato a cantare?

"Beh, nelle ultime rappresentazioni abbiamo notato che gli spettatori, soprattutto nella parte finale, si alzano in piedi e battono le mani a ritmo di musica".

Quale è il ruolo dei Queen nella sua vita?

"Sono un appassionato dei Queen da sempre. Dal ’92 canto Freddie Mercury: ho girato l’Italia come cantante di tribute band dei Queen, poi ho interpretato la voce di Freddie nel primo rifacimento dell’opera rock ‘Barcelona’ con l’orchestra sinfonica di Kiev. ‘We Will Rock You’ è arrivato per la prima volta nel 2009 e fino al 2011 ho interpretato Khashoggi, personaggio ripreso 11 anni dopo".

La sua canzone preferita dei Queen?

"Difficile sceglierne solo una… tra le mie preferite c’è sicuramente ‘Somebody to Love’".

Barbara Berti