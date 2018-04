Firenze, 2 aprile 2018 - L'87% degli utenti della tramvia giudica il servizio in maniera positiva. Mentre l'80% utilizzerà anche le nuove linee quando saranno varate. Questi alcuni dei numeri dell'indagine svolta tra gli utenti della tramvia a Firenze. La realizzazione delle nuove linee porta tante polemiche. Ma intanto, tra chi utilizza la tramvia quotidianamente, la maggior parte promuove il servizio. L'indagine di gradimento è stata promossa da Gest, l'azienda che gestisce la tramvia.

Secondo quanto emerge dall’indagine 2018, basata su interviste svolte tra il 31 gennaio e il 12 febbraio 2018 ad un campione rappresentativo di 580 passeggeri, l’80% degli intervistati ha rivelato che, quando saranno in funzione, utilizzeranno le nuove linee 2 e 3, sia in direzione Peretola Aeroporto che verso Careggi.

Di questi il 7% le utilizzerà tutti i giorni per recarsi a scuola o lavoro, mentre il 93% le userà saltuariamente. Nessuna preferenza specifica sull’utilizzo: il 68% degli utenti dichiara che le adopererà entrambe, mentre il 19% utilizzerà principalmente la linea 3 per Careggi - che poi non è altro che il prolungamento della 1 - e il 13% si servirà della 2 per Peretola. Un dato, quello del futuro utilizzo delle linee 2 e 3 da parte degli attuali passeggeri della tramvia, che si unisce al gradimento del servizio promosso, anche nel 2018, a pieni voti. L’87% dei passeggeri giudica positivamente il servizio della tramvia di Firenze: buono per il 56% e ottimo per il 31%.

Il 7% del campione lo giudica sufficiente, mentre solo per l’1% è insufficiente. A determinare il forte apprezzamento è la regolarità (segnalata dal 96% degli intervistati). Tra i punti critici, al primo posto c’è l’affollamento (segnalato dal 23% degli utenti). Tra le richieste maggiori troviamo l’aumento dei controlli sull’evasione e del servizio nei giorni festivi.

“Il costante incremento dei passeggeri dimostra che il servizio funziona ed è attraente – commenta Jean Luc Laugaa, amministratore delegato di Gest – Grazie alla sua affidabilità nel 2017 abbiamo trasportato 14 milioni di passeggeri. Un record che però sta creando qualche problema di affollamento. Risultati che ci stimolano a migliorarci sempre di più in vista, soprattutto dell’avvio delle nuove linee che, come ci dice l’indagine, saranno utilizzate anche da chi oggi si sposta con la linea 1”.

Chi utilizza la tramvia? Secondo l’indagine i passeggeri sono prevalentemente lavoratori (53%), seguiti da studenti (32%). La metà dei passeggeri la usa praticamente tutti i giorni, almeno 5 giorni su 7, e il 42% è abbonato. Per raggiungere le fermate il 46% si sposta a piedi, mentre il 17% con il bus. Il 21% prima dell’arrivo della tramvia si spostava in auto, il 28 con il bus e il 10% con moto, bici o a piedi. “In questi 8 anni abbiamo maturato una bella esperienza che ci sarà molto utile in fase di avvio delle nuove linee. Abbiamo già tutti i nuovi 29 treni, una sala di controllo potenziata e rinnovata, deposito e officine già predisposte. E sono in corso le assunzioni di 70 nuovi conducenti. Noi siamo pronti – conclude l'Ad di GEST – non appena saranno conclusi lavori e collaudi avvieremo il pre-esercizio. Sono certo che la tramvia cambierà Firenze”.