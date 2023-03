Indagine archelogica obbligatoria nell’area dove sorgeranno le case

Hanno preso il via da questa settimana, nell’area verde di via Pertini, le operazioni, obbligatorie per legge, di indagine archeologica preventiva a cura del Comune, per l’intervento edificatorio del cosiddetto Pinqua, il Piano innovativo per la qualità dell’abitare finanziato con fondi Pnrr. In particolare saranno eseguiti sondaggi geofisici nel terreno. Sulla stessa area verranno effettuati anche approfondimenti per studi geologici e idraulici. Al termine la zona verrà interamente ripristinata. Gli studi sono preliminari alla realizzazione, nella porzione verde tra via Faggi e via Pertini, di condomìni di edilizia residenziale pubblica al posto di quelli, in condizioni di degrado, della zona del Pino, che saranno demoliti. Il progetto ha già ottenuto 10 milioni di euro nell’ambito del Pinqua e dovrà concretizzarsi entro il 2026 ma da tempo è contestato dai residenti della zona che lamentano la prevista cementificazione di un’area verde.