Incubo spaccate. Altri assalti agli esercizi. I comitati esasperati: "Vogliamo risposte"

Sono entrati dopo aver forzato la porta di ingresso per poi scappare con pochi spiccioli e alcune bottiglie. Questa volta a ricevere la sgradita visita dei soliti malintezionati è stata Pizza Audace, il ristorante di via Antonio Dosio nel quartiere di Legnaia. L’incubo dei furti e delle spaccate negli esercizi commerciali non accena ad allentarsi.

Secondo quanto ricostruito, nella notte tra venerdì e sabato, ignoti si sono introdotti all’interno della pizzeria e, dopo aver messo a soqquadro l’attività, hanno portato via le mance dei dipendenti che erano rimaste all’interno e alcune bottiglie di super alcolici. Il danno complessivo è in corso di quantificazione. Sul posto è intervenuta la polizia.

L’emergenza che tiene in allerta ogni notte esercenti e commercianti non si ferma. La stessa notte, quella tra venerdì e sabato, a fare i conti con i soliti ignoti anche il negozio Michele Negri in via Federighi. In questo caso però, i ladri hanno infranto la porta senza portare via niente, perché molto probabilmente messi in fuga da alcuni rumori. Sull’episodio indaga la polizia.

Una situazione insostenibile per i comitati di commercianti e residenti che martedì sono stati ricevuti dal sottosegretario Emanuele Prisco. "Abbiamo illustrato la situazione della sicurezza di Firenze che riteniamo drammatica", scrivono in una nota gli esponenti delle associazioni. Dopo la lettera inviata il 2 gennaio alla presidenza del Consiglio, al Ministero stesso, al prefetto di Firenze Francesca Ferrandino e al sindaco di Firenze Dario Nardella, sul tema sicurezza a Firenze, da cinque comitati (piazza Leopoldo, Ex Comunale, San Iacopino, Vitabilità, Borgo La Croce-Pietrapiana), il sottosegretario Emanuele Prisco ha infatti ricevuto al Ministero dell’Interno i firmatari dell’appello. "Abbiamo chiesto misure urgentissime per Firenze, non più rimandabili", dice il presidente del Comitato Cittadini attivi San Jacopino Simone Gianfaldoni.

Non usa mezzi termini Fabrizio Carabba, presidente dell’associazione Borgognissanti, promotrice di una petizione inviata al Ministero dell’Interno: "Mi piacerebbe sapere dalla prefetta cosa farebbe lei al posto nostro, al posto di chi è già alla quarta o quinta spaccata collezionata. E dai rappresentanti della destra fiorentina perché, nonostante un governo ’amico’, non si siano fatti portavoce delle nostre richieste". Intanto i comitati stanno mettendo in campo una nuova manifestazione: "Continueremo - conclude Gianfaldoni - a fare sentire la nostra voce fino a quando non avremo risposte".

Rossella Conte