Incubo maltempo, è allerta arancione Oggi chiusi tutti i parchi della città

di Emanuele Baldi

Un giugno anomalo – bello piovoso, specie all’inizio, e con strappi di caldo non ferocissimo nella seconda decade – abbassa la saracineca con una giornata in cui si dovrà fare parecchia attenzione ai capricci del cielo.

Farà tempaccio, a Firenze specie nel pomeriggio, e nelle ultime ore è stata diramata perfino l’allerta arancione su tutta la Toscana per "temporali forti e rischio idrogeologico" da mezzogiorno di oggi fino alle 8 di domani mattina.

A deciderlo è stata come sempre la sala operativa della protezione civile regionale e a renderlo noto con una comunicazione via social è stato il governatore Eugenio Giani: "Prestiamo massima attenzione – le sue parole – sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità.

I fenomeni saranno a carattere più isolato fino alla mattina e diverranno più diffusi dalle 12. I cumulati massimi sono di difficile localizzazione, generalmente elevati, ma localmente anche molto elevati.

Niente panico ma attenzione massima perché, come purtroppo abbiamo avuto modo di vedere dalle cronache recenti, i fenomeni atmosferici – specie in estate – possono davvero diventare estremi e ’accanirsi’ in maniera violenta in particolare zone creando allagamenti e frane. Secondo i principali siti meteo le perturbazioni più forti nel territorio fiorentino dovrebbero verificarsi intorno alla metà pomeriggio ma sappiamo bene purtoppo che il tempo è imprevedibile quindi i temporali potrebbero innescarsi anche in orari diversi da quelli previsti. In generale comunque la mattinata di oggi non dovrebbe presentare criticità estreme.

Il sindaco Dario Nardella è corso preventivamente ai ripari e ieri firmato un’ordinanza che "dipone la chiusura di parchi e giardini ad accesso regolamentato da mezzogiorno, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili" e "la sospensione della fermata Cascine della linea tramviaria T1". E’ fatto infine divieto di praticare "qualunque attività all’aperto nei giardiniparchi pubblici ed aree verdi della città di Firenze".

Caleranno le temperature. Le massime anche di 5-6 gradi o forse più.