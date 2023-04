Incubo baby bulli: furti e molestie. Sos residenti. La politica: "Subito più controlli"

Firenze, 20 aprile 2023 - Come ripristinare la sicurezza a San Donnino? Questa la domanda che i cittadini della frazione hanno posto ai candidati sindaci alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio a Campi Bisenzio, durante una partecipatissima assemblea pubblica – circa 250 persone – martedì scorso a Spazio Reale.

Abitanti e commercianti sono, infatti, esasperati per i troppi episodi di criminalità connessi alla presenza degli ospiti del centro di accoglienza situato nell’immobile di proprietà delle Suore Minime del Sacro Cuore di Poggio a Caiano e gestito dalla cooperativa Il Girasole in convenzione con la prefettura, struttura che si trova a fianco della chiesa della frazione. I cittadini sottolineano che la frazione, da sempre, è accogliente e multietnica ma negli ultimi tempi "non è più sicura".

Secondo Leonardo Fabbri del Pd, il problema ha le ore contate: "I minori a rischio saranno trasferiti a breve. Mi sono informato personalmente e ho chiesto di rivedere la tipologia di accoglienza: entro un mese il centro accoglierà solo madri in difficoltà con minori".

Paolo Gandola per il centrodestra, ricordando che "dall’agosto 2020 che interrogo l’ex giunta perché fin da subito avevo capito che quella era una problematica da affrontare", annuncia che si batterà "anche con precise ordinanze, per far cessare l’accoglienza presso l’istituto di via San Donnino". E sempre per la sicurezza "aumenteremo il controllo del territorio prevedendo la presenza fissa di una pattuglia della polizia municipale".

Per Antonio Montelatici la situazione non è così di facile risoluzione "anche alla luce dell’appello dell’assessore al Welfare di Firenze, Sara Funaro, che chiede ai comuni sforzi per l’accoglienza". In caso di elezione, Montelatici è pronto a replicare l’atto già presentato a Firenze per la dotazione dei droni alla municipale, oltre ad assumere nuovi vigili e potenziare la videosorveglianza. "Manderò agenti in borghese tutte le sere in tutte le piazze e giardini" dichiara.

Per il civico Riccardo Nucciotti "il processo di accoglienza si deve portare avanti attuando politiche di integrazione e controllo come è sempre stato nella tradizione della comunità di San Donnino. Perché non inserire questi ospiti in progetti socialmente utili, coinvolgendoli nella cura della frazione".

Il candidato Andrea Tagliaferri (sinistra e Movimento 5 stelle) annuncia che "San Donnino avrà presto un suo distretto di polizia municipale", una misura che "vuole contribuire al miglioramento della vita quotidiana dei cittadini" nell’ottica "dell’accoglienza diffusa".

Barbara Berti