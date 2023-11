Incrocio San Giusto il tappo del traffico

San Giusto, il quartiere dei cantieri infiniti. Non c’è solo la piazza centrale a soffrire per le attese. A pochi metri da lì c’è un altro luogo incompleto, ossia l’incrocio tra via di Scandicci, via delle Bagnese e via Poccianti. In questo punto, con la definizione del bypass del Galluzzo, dovrebbe nascere una rotatoria per smistare il traffico verso Soffiano, ma anche verso viale Nenni. Un traffico sempre più intenso che però trova l’imbuto proprio in questo punto. Da quasi dieci anni si parla di dare il via a un progetto ancor più datato. Eppure siamo ancora fermi per ‘fantomatici’ e mai chiariti problemi di espropri nell’area. Il disagio ricade non solo sugli automobilisti, ma soprattutto su chi vive in quella zona ed è costretto a respirare gas di scarico di migliaia di veicoli.