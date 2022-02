Firenze, l'incontro di vescovi e sindaci del Mediterraneo: il programma

Firenze, 19 febbraio 2022 - Firenze capitale del Mediterraneo. Cinque giorni di incontri e confronti. Con le riunioni dei vescovi e dei sindaci delle città che si affacciano appunto sul Mediterraneo. Dal 23 al 27 febbraio è come se la città divenisse la capitale del Vecchio Continente, con rappresentanti e delegati da tutta Europa.

E con la visita, domenica 27 febbraio, di Papa Francesco, che sarà ricevuto in Palazzo Vecchio e celebrerà Messa nella basilica di Santa Croce e quindi l'Angelus nella piazza omonima su cui si affaccia l'importante chiesa fiorentina. Cinque giorni di dibattiti e di spunti che avranno un unico comune denominatore: la pace innanzitutto, tema quantomai attuale anche alla luce delle tensioni intorno all'Ucraina. E l'immigrazione, di cui il Mediterraneo è spesso tragicamente teatro.

Un incontro che sarà nel ricordo di Giorgio La Pira, il sindaco di Firenze che per primo volle questi incontri dei vescovi e dei sindaci del Mediterraneo. L'edizione 2022 si svolge dunque nel suo ricordo, nel ricordo di chi fu un precursore nello stimolare il dialogo.

I cinque giorni culmineranno con l'incontro con Papa Francesco, in visita a Firenze dove prima incontrerà vescovi e sindaci a Palazzo Vecchio e quindi dirà la Messa nella basilica di Santa Croce e l'Angelus nella piazza omonima, con ospiti i rappresentanti delle parrocchie fiorentine, 1400 persone.

Ospiti illustri sono attesi nei cinque giorni del convegno. Tra gli altri il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che sarà a Firenze domenica 27 per la visita del Papa e che svolgerà la sua prima uscita pubblica dalla rielezione. Mercoledì 23 è atteso il presidente del Consiglio Mario Draghi, che interverrà all'incontro dei vescovi che si svolgerà nel convento di Santa Maria Novella.

I vescovi si riuniranno nel complesso di Santa Maria Novella nel pomeriggio di mercoledì 23 febbraio. Ad aprire i lavori il presidente della Conferenza episcopale Gualtiero Bassetti alle 15.30. Seguirà il saluto del sindaco Dario Nardella.E l'intervento del premier Mario Draghi, atteso appunto per il pomerggio del 23. Quindi, nella giornata di giovedì 24 febbraio, il proseguimento dei lavori sempre in Santa Maria Novella con il tema "Quali diritti per le comunità religiose nelle città?". Tema che sarà sviluppato anche venerdì 25 febbraio. Sabato 26 invece i vescovi si spostano in Palazzo Vecchio per l'incontro con i sindaci del Mediterraneo e la firma della Carta di Firenze, un documento per favorire il dialogo tra i popoli del Mediterraneo. Carta di Firenze che domenica 27 febbraio, al mattino, alle 8.30, sarà consegnata a Papa Francesco che poi appunto si sposterà in Santa Croce per le celebrazioni religiose.

L'incontro dei sindaci si svolgerà in Palazzo Vecchio. E vedrà venerdì l'apertura con il sindaco Nardella alle 9 insieme, tra gli altri, a Romano Prodi, al sindaco di Bari e presidente Anci Antonio Decaro e ad Audrey Azoulay, direttore generale dell'Unesco che interverrà in streaming. Sabato 26 febbraio l'incontro congiunto tra sindaci e vescovi in Palazzo Vecchio per la firma della Carta di Firenze. Nel pomeriggio ci sarà anche il saluto, in video, di Sting e Andrea Bocelli. Domenica 27 febbraio l'incontro con il Papa e poi la Messa in piazza Santa Croce.

Sono 300 i giornalisti accreditati per i due incontri dei vescovi e dei sindaci e per l'arrivo del Papa domenica. E sono 150 i volontari che sempre domenica, durante la visita del Papa, forniranno assistenza in città.